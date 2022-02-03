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    • Yaşam
    • 03.02.2022 22:00
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    • 03.02.2022 22:00
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    Regaib Kandili ile ilgili Türkçe-Arapça ayetler hadisler! Regaip Kandili hadisleri ayetleri nelerdir?

    Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu önemli günde vatandaşlar Regaip Kandili'ni dua ve ibadetlerle geçiriyor. Diğer yandan Regaip Kandili ayetleri ve hadisleri merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili hadisleri ayetleri nelerdir? Regaib Kandili ile ilgili Türkçe-Arapça ayetler hadisler nelerdir? İşte dini bilgiler...

    Regaip Kandili hadisleri ayetleri nelerdir?

    Mübarek üç aylar 2 Şubat 2022 yani dün itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek günle ilgili dini bilgiler araştırılıyor. Özellikle Regaip ile ilgili ayet ve hadisler merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili hadisleri ayetleri nelerdir? Regaib Kandili Türkçe-Arapça ayetler hadisler nelerdir? İşte detaylar...

    REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

    Regaip kelimesi Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği manayı karşılamaktadır. Bu ayetlerin içerisinde yer alan bir ayet ise Recep ayına vurgu yapmaktadır:

    "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36)

    Peygamberimiz bir hadisinde ayet-i kerimede işaret edilen haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulamıştır.

    Diyanetin tefsirine göre, Hz. İbrâhim ve İsmâil'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi Arapları da yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (eleşhürü'l-hurum) diye anılırdı. Bununla birlikte bazı kabileler bu dört aya bir dört daha ekleyerek sekiz ayı haram sayarken, diğer bazıları aylar arasında fark gözetmiyordu. Aynı şekilde, belirli kabileler arasında yaşayan hıristiyanlar da haram ayların saygınlığını kabul etmiyorlardı. Bu anlayışı benimseyenlerin haram aylarla ilgili bir taahhütleri olmadığından, diğer kabileler onlara karşı dikkatli davranmak zorundaydı. Her türlü çatışmanın haram sayıldığı bu aylarda meydana gelen savaşlara, dinî yasaklar çiğnendiği için "ficâr savaşları" denmiştir. Bu çerçevede, İslâmî düşünce sistemi içinde, yılın üçte birini meydana getiren bir sürenin savaş karşıtı duygu ve düşüncelerle geçirilmesine yer verilmiş olması, ihmal edilen birtakım insanî değerlerin hatırlanıp yaşatılmasına ve bu konuda kamuoyu oluşturulması için belli günlerin veya haftaların ayrılmasına önem verilen zamanımızda daha bir dikkat çekmekte ve anlam kazanmaktadır.

    REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

    "O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."

    [Ebu Şame El-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi ]

    "Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."

    [Miftah-ül-cenne]

    "Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. "

    [Gunye]

    "Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."

    [Ebu Yala]

        "Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi."

        [İbn-i Asâkir]

        "Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar."

        [Camiu-s sağir]

        "İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. "

        [Müslim]

        "Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır."

        [Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9]

        "Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."

        (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)

        "Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."

        [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259]

        "Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti."

        [Taberânî]
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