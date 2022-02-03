Regaib Kandili ile ilgili Türkçe-Arapça ayetler hadisler! Regaip Kandili hadisleri ayetleri nelerdir?

Mübarek üç aylar 2 Şubat 2022 yani dün itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek günle ilgili dini bilgiler araştırılıyor. Özellikle Regaip ile ilgili ayet ve hadisler merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili hadisleri ayetleri nelerdir? Regaib Kandili Türkçe-Arapça ayetler hadisler nelerdir? İşte detaylar...
REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER
Regaip kelimesi Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği manayı karşılamaktadır. Bu ayetlerin içerisinde yer alan bir ayet ise Recep ayına vurgu yapmaktadır:
"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36)
Peygamberimiz bir hadisinde ayet-i kerimede işaret edilen haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulamıştır.
Diyanetin tefsirine göre, Hz. İbrâhim ve İsmâil'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi Arapları da yılın dört ayını kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (eleşhürü'l-hurum) diye anılırdı. Bununla birlikte bazı kabileler bu dört aya bir dört daha ekleyerek sekiz ayı haram sayarken, diğer bazıları aylar arasında fark gözetmiyordu. Aynı şekilde, belirli kabileler arasında yaşayan hıristiyanlar da haram ayların saygınlığını kabul etmiyorlardı. Bu anlayışı benimseyenlerin haram aylarla ilgili bir taahhütleri olmadığından, diğer kabileler onlara karşı dikkatli davranmak zorundaydı. Her türlü çatışmanın haram sayıldığı bu aylarda meydana gelen savaşlara, dinî yasaklar çiğnendiği için "ficâr savaşları" denmiştir. Bu çerçevede, İslâmî düşünce sistemi içinde, yılın üçte birini meydana getiren bir sürenin savaş karşıtı duygu ve düşüncelerle geçirilmesine yer verilmiş olması, ihmal edilen birtakım insanî değerlerin hatırlanıp yaşatılmasına ve bu konuda kamuoyu oluşturulması için belli günlerin veya haftaların ayrılmasına önem verilen zamanımızda daha bir dikkat çekmekte ve anlam kazanmaktadır.
REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER
"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."
[Ebu Şame El-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi ]
"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."
[Miftah-ül-cenne]
"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. "
[Gunye]
"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."
[Ebu Yala]