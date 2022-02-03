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    • Yaşam
    • 03.02.2022 14:57
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    • 03.02.2022 14:57
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    Karabük'te feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

    Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

    Önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu! Yer: Karabük

    Karabük'te medyana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolda çıkarak elektrik direğe çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

    Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu


    Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Acıöz köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Karaağaç (39) idaresindeki 37 ABG 546 plakalı otomobili ile Eskipazar istikametinden Karabük'e seyir halinde iken Acıöz köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine ardından ise tarlaya uçtu. Kazada sürücü Karaağaç ile otomobilde yolcu olarak Nesrin Gökdemir (64), Türkan Karaağaç (39) ve Zümre Karaağaç (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan, kaza sırada otomobilin çarptığı elektrik direğinin kopan telleri sonucu ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü bir şekilde verilirken, enerji hattı ekiplerinin çalışması sonrası tehlike oluşturan elektrik telleri kesildi.

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    Haberler Yaşam Karabük'te feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu
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