İstiklal Caddesinde parfümcü terörü: Parfüm almak istemeyen turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

"PARFÜM ŞİŞESİNİ YÜZÜNDE KIRDILAR"

Olayı gördüğünü söyleyen Murat Akdağ isimli kestane satıcısı, "15 dakika önce parfümcüler ve Araplar arasında bir tartışma çıktı. Büyük bir ihtimalle parfüm satmak istediler ama Araplar almadı. Ağız dalaşına girdiler, büyük bir ihtimalle Arap'ın burnu kırıldı, hastaneye kaldırdılar. Burnundan çok kan akıyordu, büyük bir ihtimalle burnu kırıldı. Bir değil, birkaç tane parfüm şişesi yüzüne geldiği için dengesini kaybetmişti. İlk müdahaleyi yaptık, tampon uyguladık. Sonra da ambulans götürdü, İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Parfüm şişesini vurunca, cam şişe olduğu için büyük bir ihtimalle burnunu kesmiş. Parfüm şişesini yüzünde kırmış. Gidip araya girdik ama şahıslar kaçtı. Bunlar hoş bir şey değil, burası İstiklal Caddesi. Bir insan almak istemiyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Almadı ve tartışma çıktı. Hoş şeyler değil bunlar, hoş görüntüler değil. Bunlar ayık gezmiyor ki zaten, sıkıntı orada. Problem bundan kaynaklanıyor. İnşallah bundan sonra olmaz" dedi.