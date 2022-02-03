Beylikdüzü’nde istinat duvarı çöktü

"40-50 SANTİMETELİK BİR AÇIKLIK VARDI"

Yaşananları anlatan Yusuf Mendeşağu, "Sabah müşterime süt getirdim. Baktım, duvar yatmış. Belediyenin araçları geldi. Kabloları çektiler. Şimdi de duvarı yıkıyorlar. Ben geldiğim de saat 10.00'u geçmişti. Duvar, yağan yağmur ve kardan dolayı yattı" dedi. Duvarda bir 40-50 santimetrelik bir açıklık olduğunu söyleyen Murat Özcan, "Normal de düzgün bir şekildeydi. Sabah geldiğim de çöktüğünü gördüm. Belediyenin ekipleri geldi. Şu an çalışmaya başladılar. Sabah geldiğim de 40-50 santimetrelik bir açıklık vardı. Kar yağdı. Biraz onun etkisi olabilir. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.