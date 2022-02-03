Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Üç aylar tesbihi nasıl başlanır?

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Üç aylar Recep ayı ile başlar. Recep ayı ise İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etti. Yüce Allah, Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz de bu aya çok değer vermiştir.

Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.

Oruç

Peygamber Efendimiz, üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. Peygamber Efendimiz, mübarek 3 aylara girince; "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ederdi. Hz. Aişe validemiz de Rasulullah (s.a.s.)'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle demiştir: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim." (Tecrid, VI, 295)

Ramazan'dan sonra en sevaplı nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.