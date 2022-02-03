Heyamo adlı türküyü seslendiren Ceren Ece Öksüz, Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı

Başkan Recep Tayyyip Erdoğan'a filmdeki şarkıyı kendisinin seslendirdiğini söylediğinde çok şaşırdığını şarkıyı daha sonra canlı okuyarak kendisine sürpriz yaptığını anlatan Öksüz, Başkan Erdoğan'ın duygulandığını belirtti.
Başkan Erdoğan'ın böyle bir ortamla karşılaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Öksüz, "Trabzon gençlik buluşmasında bir araya geldik. Başka ortamlarda belki o kadar yakın bir araya gelemeyebilirim.
Trabzon'da yapılması çok güzel oldu. Özellikle gençlerin sorularına cevap alabildiği bir ortamı. Bu nedenle ben de, orada bulunan gençler de çok şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza soru yönelttim; 'Eren Bülbül'ün anısına yapılan filmi izlediniz mi?' diye. Kendisi de 'İzledim, sen galiba seyrettin' dedi bana.
ÇOK DUYGULANDI, BEN DE ÇOK GURURLANDIM ÇOK MUTLU OLDUM.
Ben de kendisine sürpriz olarak oradaki eseri benim seslendirdiğimi söyledim. O an çok şaşırdı. Beklemiyordu, bilmiyordu. Daha sonra canlı olarak da eseri seslendirdim. Çok duygulandı, ben de çok gururlandım çok mutlu oldum. Tekrardan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Öksüz, Başkan Erdoğan'ın kendisine "Seni ödüllendirmemiz lazım" dediğini aktardı.