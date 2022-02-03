Heyamo adlı türküyü seslendiren Ceren Ece Öksüz, Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı





"CUMHURBAŞKANIMIZIN PAYLAŞIMINDAN SONRA ÇOK FAZLA TEBRİK MESAJI ALDIM"

Seslendirdiği şarkıyla ilgili çok güzel mesajlar aldığını belirten Öksüz, "Çok güzel mesajlar aldım. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da sosyal medya paylaşımından sonra çok fazla tebrik mesajı aldım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir sinema filminde böyle bir görev almak, benim için bambaşka bir gurur. Film gurur verici, sorumluluğu büyük bir iş. Çünkü yaşanmış var olan bir kahramanlık hikâyesini perdeye aktarmak gerçekten zor bir iş. Ortaya çıkan eser çok güzel oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Zaten yaşanmış bir hikâye olduğu için çok diyecek bir şey bulamıyorum. Bir kahramanlık hikâyesinin tekrar böyle bir sinema filmiyle anı kalması çok güzel oldu" şeklinde konuştu.