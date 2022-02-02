Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022! En yeni, hadisli, dualı, resimli, kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları!

Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.