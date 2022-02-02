Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022! En yeni, hadisli, dualı, resimli, kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Müslüman alemi 2022 yılı Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu ve iç huzurunu yaşarken bugünü bol bol ibadetlerle geçirecek. Uzakta da olsa sevdikleriyle bugünü paylaşmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Regaip Kandili mesajları, sözlerini araştırmaya başladı. Haberimizden birçok seçeneğe ulaşabilirsiniz.
2022 EN GÜZEL VE ANLAMLI, KISA VE ÖZ, RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.