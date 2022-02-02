Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.02.2022 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 06:58
    ABONE OL

    Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022! En yeni, hadisli, dualı, resimli, kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları!

    Bugün yılın ilk kandili idrak ediliyor ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar tarafından Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022 araştırması yapılıyor. Özellikle Whatsapp ve SMS üzerinden uzakta olan sevdiklerine göndermek, onları hatırladıklarını göstermek ve ibadete davet etmek isteyenler en anlamlı ve güzel mesajları incelemek istiyor. En yeni, hadisli, dualı, resimli, kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. İster sosyal medyada paylaşabilir isterseniz de mesaj olarka yakınlarınıza iletebilir, bu özel günü hatırlatabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022!

    Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022! En yeni, hadisli, dualı, resimli, kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Müslüman alemi 2022 yılı Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu ve iç huzurunu yaşarken bugünü bol bol ibadetlerle geçirecek. Uzakta da olsa sevdikleriyle bugünü paylaşmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Regaip Kandili mesajları, sözlerini araştırmaya başladı. Haberimizden birçok seçeneğe ulaşabilirsiniz.

    2022 EN GÜZEL VE ANLAMLI, KISA VE ÖZ, RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

    Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

    Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

    Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

    Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

    Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

    Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

        Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

        Regaip kandili mesajları yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

        İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

        Regaip kandili mesajları her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

        Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

        Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

        Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil'iniz mübarek olsun.

        Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun

        Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

        Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.

        Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

        Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.

        Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun.

        Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

        Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

        Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Yaşam Regaip Kandili mesajları, sözleri 2022! En yeni, hadisli, dualı, resimli, kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları!
            SON DAKİKA