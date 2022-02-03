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    • Yaşam
    • 03.02.2022 12:47
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    • 03.02.2022 12:55
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    Görenler donakaldı! Karlı arazide donmuş kurt bulundu

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

    Karlı arazide donmuş kurt bulundu

    Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı.



    Kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



    HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30'LARI GÖRMÜŞTÜ
    Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

        VAN'DA DA DONMUŞTU

        Van'da çetin geçen kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yabani hayvanlar yerleşim birimlerine inmeye başladı.

        Özalp ve Çaldıran ilçelerine inen kurtlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi
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        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Yaşam Görenler donakaldı! Karlı arazide donmuş kurt bulundu
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