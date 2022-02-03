Antalya'da korkunç kaza! Manevra yapmak isterken 25 metreden yere çakıldı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, otomobili aşağı kaymaması için takozlarla sabitledi. Gültekin, yarım saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sedyeye alınıp falezlerden indirildikten sonra ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.