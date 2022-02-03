Kandil akşamı neler yapılır? Regaip kandili gecesi okunacak dualar, kılınacak namazlar! Peygamberimizin Regaip kandili ile ilgili sözleri

Regaib Kandili akşamında neler yapılması gerektiği mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte en çok araştırılanlar konular arasında yer aldı. İslam dünyası açosından büyük öneme sahip üç aylardan, Recep Ayı'nın ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak anılan bu değerli gecede dualar okunacak, namazlar kılınacak. Peki Kandil akşamı neler yapılır? Regaip kandili gecesi okunacak dualar, kılınacak namazlar nelerdir? İşte Peygamberimizin Regaip kandili ile ilgili sözleri ve diğer detaylar...
2022 KANDİL TARİHLERİ
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
REGAİP KANDİLİ NAMAZI VAR MIDIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Regaip Kandili namazına ilişkin yayımlanan resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır.
Alimler bu gecede tesbih namazının kılınmasını önermişti. İşte tesbih namazının kılınışı...
KANDİL AKŞAMI NELER YAPILIR?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:
"Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mace, İkametü's-Salat, 191) buyurmuştur.''
Ancak isteyenler kandil gecelerinde tesbih namazı ve kaza namazı kılabilir.