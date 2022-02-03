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    • Yaşam
    • 03.02.2022 17:47
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    • 03.02.2022 17:47
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    Kandil akşamı neler yapılır? Regaip kandili gecesi okunacak dualar, kılınacak namazlar! Peygamberimizin Regaip kandili ile ilgili sözleri

    Üç ayların içerisinde yer alan Receb Ayı'nın ikinci günü Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip Kandili'de ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Regaip kandili gecesi okunacak duaları, kılınacak namazları ve Peygamberimizin Regaip kandili ile ilgili sözlerini araştırıyor. Regaip hadis ve fıkıh literatüründe "Bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. Peki Kandil akşamı neler yapılır? İşte Regaip kandilinde yapılması gerekenler...

    Kandil akşamı neler yapılır?

    Regaib Kandili akşamında neler yapılması gerektiği mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte en çok araştırılanlar konular arasında yer aldı. İslam dünyası açosından büyük öneme sahip üç aylardan, Recep Ayı'nın ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak anılan bu değerli gecede dualar okunacak, namazlar kılınacak. Peki Kandil akşamı neler yapılır? Regaip kandili gecesi okunacak dualar, kılınacak namazlar nelerdir? İşte Peygamberimizin Regaip kandili ile ilgili sözleri ve diğer detaylar...

    2022 KANDİL TARİHLERİ

    3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
    27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
    17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
    7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI VAR MIDIR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Regaip Kandili namazına ilişkin yayımlanan resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır.

    Alimler bu gecede tesbih namazının kılınmasını önermişti. İşte tesbih namazının kılınışı...

    KANDİL AKŞAMI NELER YAPILIR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:

    "Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mace, İkametü's-Salat, 191) buyurmuştur.''

    Ancak isteyenler kandil gecelerinde tesbih namazı ve kaza namazı kılabilir.

        KANDİL GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

        Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

        Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

        Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Rasûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

        "–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur.

        Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

        Meali: "Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!" duâsı okunacakdır.

        Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

        Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

        Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

        Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

        Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

        Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.

        Tekrar secde edip yine yetmiş kere

        Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

        Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir." duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri'nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

        REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

        Ebu'd-Derdâ radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

        "Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: 'Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah'ın ismiyle başlayıp, Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)' derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır."

        2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

        Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

        "Kim, 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.' duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere"Sübhânallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."

        3. Lâ ilâhe illallah

        Ebu'd-Derda radıyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: " Her kim yüz kere 'Lâ ilâhe illallah' derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez."

        REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

        Hazreti Muhammed (S.A.V.) Recep ayı girdiği zaman;

        "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

        Said İbn Cübeyr'den (r.a.) nakledildiğine göre: "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)'yı dinledim şöyle demişti: "Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

        "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)'in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Regaib namazıyla ilgili rivayet de hicri 5. asra dayanmaktadır.9 5 Tevbe, 9/36 6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259 (Çağrı Yay. İst.-1992) 7 Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430 8 Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990) 9 Bozkurt, a.g.e., XXIV/301

        Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi: "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.10 Recep ayında idrak ettiğimiz ilk kandil olan Regaip Kandilinde işlediğimiz güzel amellere kandil sonrasında da devam etmeliyiz. Zira bu konuda Mesrûk (r.a.)'nın anlattığına göre:

        Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) 'ye sordum: "Resullullah (aleyhissalâtu vesselâm) 'a göre hangi amel efdaldi ? '' Bana: "Devamlı olan !"diye cevap verdi.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı günahların affını sağlayan 4 rek'atlı bir namazdır. Tesbih namazını kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

        TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

        TESBİH NAMAZI KILINIŞI

        TESBİH NAMAZI 1. REKAT

        Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

        Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

        Sübhâneke'den sonra

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra

        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        İkinci rek'ate kalkılır.

        TESBİH NAMAZI 2.REKAT

        İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

        Fatiha'dan önce

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        Üçüncü rekata kalkılır.

            TESBİH NAMAZI 3.REKAT

            Dördüncü rek'ate kalkılır.

            Sübhâneke'den sonra

            15 kere tesbih

            Fatiha ve sure'den sonra

            10 kere tesbih

            Rüku tesbihinden sonra

            10 kere tesbih

            Rükûdan doğrulunca

            10 kere tesbih

            Secde tesbihinden sonra

            10 kere tesbih

            Secdeden doğrulunca

            10 kere tesbih

            2.secde tesbihinden sonra

            10 kere tesbih okunur.

            TESBİH NAMAZI 4. REKAT

            Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

            Fatiha'dan önce

            15 kere tesbih

            Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

            Rüku tesbihinden sonra

            10 kere tesbih

            Rükûdan doğrulunca

            10 kere tesbih

            Secde tesbihinden sonra

            10 kere tesbih

            Secdeden doğrulunca

            10 kere tesbih

            2.secde tesbihinden sonra

            10 kere tesbih okunur.

            Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

            Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

            Dua edilir.

            2022 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI, SÖZLERİ

            Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

            Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...
            Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

            Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

            Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

            Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

            Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

            Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

            Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

            Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
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            Haberler Yaşam Kandil akşamı neler yapılır? Regaip kandili gecesi okunacak dualar, kılınacak namazlar! Peygamberimizin Regaip kandili ile ilgili sözleri
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