Bugün Regaip Kandili! Üç aylar nasıl değerlendirilmeli? İslam dininde önemi nedir?

Üç aylar bu yıl da dünyayı saran koronavirüs salgını gölgesinde geçirilecek. Bu zaman diliminde daha çok ibadet edilmesi tavsiye ediliyor.

BUGÜN REGAİP KANDİLİ

Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günler de üç ayların içinde.

Bu mübarek gecelerin ilki olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek.