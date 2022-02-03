Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.02.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 08:45
    ABONE OL

    Bugün Regaip Kandili! Üç aylar nasıl değerlendirilmeli? İslam dininde önemi nedir?

    Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar başladı. Bugün 2022 yılının ilk kandili yani Regaib Kandili.... 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü yani bu gece idrak edilecek. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu zaman dilimi, günahlardan arınma fırsatı sunuyor. Peki, üç aylar nasıl değerlendirilmeli? İslam dininde önemi nedir?

    Bugün Regaip Kandili! Nasıl değerlendirilmeli?

    Recep, Şaban ve Ramazan… Müslümanların manevi yenilenme ve arınma fırsatı bulduğu üç aylar başladı. Peki, mukaddes üç ayların önemi ne?

    Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Bu aylarda toplumda bir dini duyarlılığının özellikle eğilimlerin yoğunlaştığı ibadetlerin arttığı dua, zikir veya hayır hasenatın en yoğun şekilde icra edildiği aylardır" dedi.

    Üç aylar bu yıl da dünyayı saran koronavirüs salgını gölgesinde geçirilecek. Bu zaman diliminde daha çok ibadet edilmesi tavsiye ediliyor.

    BUGÜN REGAİP KANDİLİ
    Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günler de üç ayların içinde.

    Bu mübarek gecelerin ilki olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

    Miraç Kandili 27 Şubat Pazar, Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü. Huzur ve bereket ayı Ramazan ise 2 Nisan'da başlayacak.

    REGAİP KANDİLİ NEDİR?
    Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

        REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?
        Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

        Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Yaşam Bugün Regaip Kandili! Üç aylar nasıl değerlendirilmeli? İslam dininde önemi nedir?
            SON DAKİKA