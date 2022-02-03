Sevdiklerinize anlamlı, dualı, resimli Regaip Kandili mesajları gönderin! Sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe Regaip kandili 2022 mesajları!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili geldi çattı. Bugün Regaip Kandili vesilesiyle müslümanlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Özellikle cep telefonu SMS kısa mesajlar üzerinden mesajlar gönderilecek. Biz de sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe gönderebileceğiniz Regaib kandili mesajlarını sizler için derledik. İslam dünyasında bu gece idrak edilecek olan regaib kandili için en güzel resimli mesajları haberimizden edinebilir ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe anlamlı, dualı, resimli Regaip kandili 2022 mesajları!
SEVGİLİYE EŞE EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.