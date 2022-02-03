Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti hakkında Fikret Orman konuştu! "Konu 65 bin lira değil, bir racon mevzusu"

Kan donduran cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.37 sıralarında silahlı saldırıya uğradı! Kurtarılamadı. İnfaz timinden 11 şüpheli yakalandı! Soruşturma hızla sürerken, cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak'ın avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yerlerde sürüklediği ardından peş peşe tetiğe bastığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
BEŞİKTAŞLA İLGİLİ DEĞİL...
Cinayetten hemen önce avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun yanından ayrılan Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman önemli açıklamalar yaptı. "Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük. Yasadışı bahis falan söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Cinayetin 65 bin TL için işlendiği iddialarını ise şöyle yalandı: Konu para değil, bir racon mevzusu!
Drej Ali'nin yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak, 27 Ocak gecesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı! Saldırgan Yasak kardeşler, elinde silahla restorandan çıktı! Mahmutyazıcıoğlu'na ait lüks cipin yanından geçerek hızla uzaklaştı! Polisin yürüttüğü soruşturmada, ikilinin 2 günde 6 adres değiştirdiği anlaşıldı.