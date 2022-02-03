Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti hakkında Fikret Orman konuştu! "Konu 65 bin lira değil, bir racon mevzusu"





BEŞİKTAŞLA İLGİLİ DEĞİL...

Cinayetten hemen önce avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun yanından ayrılan Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman önemli açıklamalar yaptı. "Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük. Yasadışı bahis falan söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Cinayetin 65 bin TL için işlendiği iddialarını ise şöyle yalandı: Konu para değil, bir racon mevzusu!