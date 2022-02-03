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    • Yaşam
    • 03.02.2022 22:01
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    • 03.02.2022 22:01
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    2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günleri! Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    Bugün Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadet ve dualarla geçiren Müslümanlar kandil günleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günlerine dair bilgiler...

    Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    Müslümanlar için son derece önemli olan üç aylar dün başladı. Milyonlarca kişi bu mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken dini günler takvimi ve kandil günleri çok araştırılanlar arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günleri!

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili

        MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

        Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir.
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