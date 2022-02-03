2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günleri! Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için son derece önemli olan üç aylar dün başladı. Milyonlarca kişi bu mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken dini günler takvimi ve kandil günleri çok araştırılanlar arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günleri!