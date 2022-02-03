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    • Yaşam
    • 03.02.2022 21:57
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    • 03.02.2022 21:57
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    3 Şubat 2022 akşam ezanı saat kaçta okunacak? Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır?

    Rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili bugün İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek. Bu önemli günde oruç tutanlar akşam ezanının okunacağı saati merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır? 3 Şubat 2022 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte detaylar...

    Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır?

    Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu önemli günde oruç tutan vatandaşlar orucun ne zaman, saat kaçta açılacağını araştırıyor. Öte yandan akşam ezanının hangi saatte okunacağı da en çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Peki, Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır? 3 Şubat 2022 akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte detaylar...

    ORUÇ SAAT KAÇTA BAŞLAR VE BİTER?

    Oruç İmsak vaktinde, gün doğarken başlar ve gün batımında tamamlanır. Aşağıdaki linke tıklayarak yaşadığınız ildeki akşam ezanı saatlerini öğrenebilirsiniz.

    EZAN SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAYLA İLGİLİ DİYANET AÇIKLAMASI

    Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

    Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

        REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

        Regaip kandilinin faziletleri konusunda bu gecede ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır.

        Bu aya ayrıca Recebü'l-asabb da denilmiştir. Yani iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına "tövbe" ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip kandilinde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

        İslam dininin şartlarından biri oruçtur. Oruç, Müslüman, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlanmıştır.

        Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik etmek gerekir. Peygamber Efendimiz, 7 ila 10 yaş arasındaki bir çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. Bu durum, oruç için de göz önünde bulundurulabilir.

        Peygamber Efendimiz, "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua etmiş; üç aylar, İslam'da mübarek sayılan aylar olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.
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        Haberler Yaşam 3 Şubat 2022 akşam ezanı saat kaçta okunacak? Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır?
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