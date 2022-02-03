Mübarek Regaip Kandili’nde hangi zikirler çekilmeli? 3 ayların başlangıcı hangi kandil? Regaip Kandili ne demektir?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar alemi 3 ayların başlangıcı hangi kandil olduğunu merak ediyor. 2022 yılında üç aylara kavuşmanın iç huzurunu yaşayan İslam dünyası bugün Regaip Kandili'ni idrak ediyor ve bu güne özel bilgileri sıklıkla araştırıyor. Bol bol ibadetler yapacak olanlar yanlışlık yapmamak adına bilgi eidnmek istiyor. Peki Regaip Kandili ne demektir? Mübarek Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilmeli?
3 AYLARIN BAŞLANGICI HANGİ KANDİL?
Dün mübarek üç aylar başladı ve Recap ayı idrak ediliyor. 2022 yılının ilk kandili bugün yani 3 Şubat Perşembe Regaip Kandili idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ NE DEMEKTİR?
Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.
Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.