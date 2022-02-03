Muş’ta 10 metrelik karla mücadele

Zorlu coğrafyadaki 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, karlı dağları aşarak köylere ulaşım vermeye çalışıyor. Zaman zaman yol çizgisinden aşağı düşen iş makineleri, bulundukları yerden güçlükle çıkarılarak çalışmaya devam ediyor.
"ÇIĞ TEHLİKESİ VAR"
10 köy ve 21 mezranın bulunduğu Üçevler grup köy yolunda çalıştıklarını anlatan operatör Osman Korkmaz, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 10 metreyi geçtiğini söyledi. 1 kilometrelik yolu 2 saatte zorlukla açtıklarını vurgulayan Korkmaz, "Güçlükle ilerliyoruz. Çığ tehlikesi var. Kar kütleleri zaman zaman iş makinesinin üzerine düşüyor. Ekipler olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.