Muş’ta 10 metrelik karla mücadele

7/24 esasına göre çalışmaktayız. En kısa zamanda köylerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Çığ tehlikesi ve fırtınadan dolayı ekiplerimiz çalışmakta baya zorluk çekiyor. Her şeye rağmen köylere ulaşımı sağlayacağız" diye konuştu.