Korkunç kaza! Sıkışarak can verdi





Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı. Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.