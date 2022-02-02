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    • Yaşam
    • 03.02.2022 01:55
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    • 03.02.2022 01:56
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    Adana'da acı olay: Mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düşüp öldü

    Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Kalesi'nde mahsur kalan koyunları kurtarmak isteyen Mehmet Emir, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü

    Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Kalesi'nde mahsur kalan koyunları kurtarmak isteyen Mehmet Emir isimli vatandaş uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

    Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti.

    DENGESİNİ KAYBEDİP UÇURUMDAN DÜŞTÜ
    Mehmet Emir, koyunlarını kurtarmak için tarihi Anavarza Kalesine çıktı. Kalede dengesini kaybeden Emir, uçurumdan düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Adana'da acı olay: Mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düşüp öldü
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