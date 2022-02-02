Regaip Kandili namazının kılınışı! Saat kaçta kılınır? Regaip Kandili’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Müslüman alemi üç ayları idrak ederken yarın 2022 yılının ilk kandilini karşılayacak ve pek çok sorunun cevabını merak ediyor. 3 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek ve İslam dünyası yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek bol bol sevap kazanmak istiyor. Peki Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili namazının kılınışı nasıldır? Regaip Kandili namazı saat kaçta kılınır? İşte tüm bilgiler…
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli