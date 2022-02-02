Turizm merkezi Bodrum'u fırtına vurdu! Milyon dolarlık yat denize gömüldü

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Güneyli yönlerden esen rüzgar, kıyılarda büyük dalgalar oluşturdu. Ortakent Limanı'nda milyon dolarlık motoryat battı.
Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki motoryatın kurtarılması için vinç ve dalgıç yardımıyla çalışma başlatıldı.
BALIKÇI TEKNESİ DE BATTI
Lüks tekne vinçle çıkarıldı, içindeki sular boşaltıldı. Ortakent su kanalında bir balıkçı teknesi de sulara gömüldü. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.
Ortakent kanalında bir sandalın battığı görüldü. Gümbet sahilinde bir motoryat rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Yine Gümbet'te bir lastik botun kıyıya sürüklendiği gözlendi.