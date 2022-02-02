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    • Yaşam
    • 02.02.2022 16:55
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    • 02.02.2022 17:05
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    Turizm merkezi Bodrum'u fırtına vurdu! Milyon dolarlık yat denize gömüldü

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle milyon dolarlık bir yat battı, bazı tekneler ise karaya oturdu. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Datça-Bodrum feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı.

    AJANSLAR
    Turizm merkezinde milyon dolarlık yat battı

    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum'da sabah saatlerinde hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Güneyli yönlerden esen rüzgar, kıyılarda büyük dalgalar oluşturdu. Ortakent Limanı'nda milyon dolarlık motoryat battı.

    Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki motoryatın kurtarılması için vinç ve dalgıç yardımıyla çalışma başlatıldı.

    BALIKÇI TEKNESİ DE BATTI

    Lüks tekne vinçle çıkarıldı, içindeki sular boşaltıldı. Ortakent su kanalında bir balıkçı teknesi de sulara gömüldü. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

    Ortakent kanalında bir sandalın battığı görüldü. Gümbet sahilinde bir motoryat rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Yine Gümbet'te bir lastik botun kıyıya sürüklendiği gözlendi.

        Fırtınanın gece saatlerinde kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan fırtına ilçede kabusa dönüştü. Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Dev dalgalar işletmelerin iskelelerini dövdü. Liman başkanlığı sık sık denizcileri, denize açılmamaları konusunda uyardı.

        "BU KADAR YÜKSEK OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

        Gümbet sahilinde karaya sürüklenen 12 metrelik motoryatın sahiplerinden Emin Çakıroğlu, "Sabah geldiğimizde bu şekildeydi zaten. İpi kopmuş galiba. Fırtına da zaten yüksekti. Bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk. Bu şekilde bir hasar verebileceğini tahmin etmiyorduk. Olan olmuş artık yapabileceğimiz bir şey yok. Kurtarılması için çalışma başlatacağız" diye konuştu.

        Datça-Bodrum feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı. Fırtınanın gece saatleri itibarıyla etkisini yitirmesi beklenirken ilçede yer yer sağanak etkisini gösteriyor.

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