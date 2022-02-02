Turizm merkezi Bodrum'u fırtına vurdu! Milyon dolarlık yat denize gömüldü

Gümbet sahilinde karaya sürüklenen 12 metrelik motoryatın sahiplerinden Emin Çakıroğlu, "Sabah geldiğimizde bu şekildeydi zaten. İpi kopmuş galiba. Fırtına da zaten yüksekti. Bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk. Bu şekilde bir hasar verebileceğini tahmin etmiyorduk. Olan olmuş artık yapabileceğimiz bir şey yok. Kurtarılması için çalışma başlatacağız" diye konuştu.

Datça-Bodrum feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı. Fırtınanın gece saatleri itibarıyla etkisini yitirmesi beklenirken ilçede yer yer sağanak etkisini gösteriyor.