İstanbul'da 3,5 milyon liralık hırsızlık! Moldova ve Ukrayna uyruklu iki kişi yakalandı

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde tekstil işiyle uğraşan E.I. 26 Ocak 2022 tarihinde polise başvurarak işyerinde bulunan kasanın açılarak içinde bulunan paraların çalındığı ihbarını yaptı.
Olay yerine giden polis ekipleri çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin Euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.
Görüntülerde şüphelilerden birinin siyah bir sırt çantası taşıdığı görüldü. Polis bu görüntüleri değerlendirerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.