“Kapışalım mı” deyip öldüresiye dövdü! İşte o korkunç anlar...

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz ay bir pakta meydana gelen olayda Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.'nın (15) yanına geldi. K. ardından Y.'ya "teke tek kapışalım mı" diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi. K., Y.'nin kendisine "Ben sana vuramam" demesine rağmen saldırmaya başladı.
Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Y.'yi, "kalk ayağa" diyerek kolundan tutarak ayağa kaldırdı. Yakup Y. "Ben vuramam sana, sende vuramazsın" dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp tekme ve yumruk atmaya başladı.
"BEN SANA VURAMAM" DİYEN GENCİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Yere düşen Yakup Y.'ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı. K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.'ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra saldırgan Rojhat K. arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.