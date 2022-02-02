“Kapışalım mı” deyip öldüresiye dövdü! İşte o korkunç anlar...





"BEN SANA VURAMAM" DİYEN GENCİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Yere düşen Yakup Y.'ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı. K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.'ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra saldırgan Rojhat K. arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.