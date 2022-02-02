Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme nasıl yapılır?

KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE...

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

İlk kez ehliyet alacaklar için kayıt ücreti sınıfına göre şöyle:

A, F, engelli A: 715 lira.

B, engelli B: 1.461 lira.

C, E: 2 bin 208 lira.