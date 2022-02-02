Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri sürüyor. Bu kapsamda henüz yenileme işlemini yapmamış olan vatandaşlar detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detayları vatandaşlarla paylaşmıştı. Peki, ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte detaylı bilgi...
EHLİYET VE KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirmişti. Eski ehliyeti olan vatandaşların 31 Aralık'a kadar ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyor.
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
"1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır."
KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE...
Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor.
GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL
Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.
İlk kez ehliyet alacaklar için kayıt ücreti sınıfına göre şöyle:
A, F, engelli A: 715 lira.
B, engelli B: 1.461 lira.
C, E: 2 bin 208 lira.