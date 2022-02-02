10 günde 300 bin kişi akın etti! Tatili fırsat bilen Palandöken'e koştu





Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin olduğu Erzurum'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Ejder 3200 A.Ş. bünyesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerine Türkiye'nin 81 ilinden yerli turist akın ediyor. Özellikle Palandöken'de doluluk yüzde 100'e ulaşırken Konaklı Kayak Merkezine ise sömestir tatilinde kayak öğrenmek isteyen çocuklar akın ediyor. Gün içerisinde ziyaretçi sirkülasyonu 30 binleri bulduğu her iki kayak merkezinde yer alan otoparklarda ise yer kalmıyor.