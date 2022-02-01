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    Van İpekyol'da kesik kulak vahşeti! Aldatılan koca dehşet saçtı

    Van İpekyol'da aracın içinde kulağı kesilmiş ve silahla vurulmuş halde bulunan Veysel Coşkun’u, öğretmen Mehmet Şengüler’in öldürdüğü anlaşıldı. Şengüler hapse gönderildi.

    Kesik kulak vahşeti

    Van İpekyolu'nda otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla polis olay yerine gitti. Cansız bedenin Veysel Coşkun'a (65) ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler (47) adlı kadının can çekiştiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Ekipler, cinayet şüphelisi olan Şengüler'in öğretmen eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen zanlı, "Eşimin yasak ilişkisi olduğundan şüphelendim. Eşim adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. İkisini de vurdum. Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dedi. Şengüler hapse gönderildi.



    VEYSEL COŞKUN BU ARAÇTA BULUNDU
    Öğretmen Mehmet Veysi Şengüler, eşinin sevgilisini öldürüp "ibret olsun" diye kulaklarını kesti.

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    Haberler Yaşam Van İpekyol'da kesik kulak vahşeti! Aldatılan koca dehşet saçtı
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