Van İpekyol'da kesik kulak vahşeti! Aldatılan koca dehşet saçtı

Van İpekyolu'nda otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla polis olay yerine gitti. Cansız bedenin Veysel Coşkun'a (65) ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler (47) adlı kadının can çekiştiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Ekipler, cinayet şüphelisi olan Şengüler'in öğretmen eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen zanlı, "Eşimin yasak ilişkisi olduğundan şüphelendim. Eşim adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. İkisini de vurdum. Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dedi. Şengüler hapse gönderildi.