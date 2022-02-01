Le Monde gazetesinde makaleler yazan Mehmet Eymen Ulukat, şimdi Darülaceze’de kurduğu kitaplıkta gününü geçiriyor





Ulukat, "Kız arkadaşımla artık geleceğe dönük planlar yaparız derken Nicole, 'Fransa'ya döneceğim' dedi. 'Niye?' diye sorduğumda, 'Mecburum.' dedi. Ne yaptıysam bir türlü kalmaya ikna edemedim. O gittikten sonra uzun bir süre kendimi toparlayamadım. Birgün Nicole'ün annesinden telefon geldi ve 'Nicole'ü kaybettik.' dedi. Meğer Nicole, çocukluğunda lösemi olmuş. İstanbul'da bu tekrar nüksedince bana yük olmamak için Paris'e dönme kararı almış. Nicole'ün yerini kimse dolduramadı" dedi. "Darülaceze'deki hayatın nasıl başladı" sorusuna ise "hayat" dedi ve ekledi: Bir gün Caddebostan'daki evimde koltukta bayılmışım. Allah'tan apartman görevlisi kapıyı zorla açıp, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi buradayım."

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