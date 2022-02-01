Le Monde gazetesinde makaleler yazan Mehmet Eymen Ulukat, şimdi Darülaceze’de kurduğu kitaplıkta gününü geçiriyor

Mehmet Eymen Ulukut, 1949'da Nişantaşı'nda doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Sorbonne Üniversitesini burslu kazanarak, sosyoloji tahsili yapan ve ardından doktorasını bitiren Ulukut, gazetecilik mesleğini icra ederken bir taraftan da makaleler ve kitaplar yazdı. Ulukut, Fransa'da hayatının aşkını buldu ama İstanbul'da kaybetti.
Ulukat, "Kız arkadaşımla artık geleceğe dönük planlar yaparız derken Nicole, 'Fransa'ya döneceğim' dedi. 'Niye?' diye sorduğumda, 'Mecburum.' dedi. Ne yaptıysam bir türlü kalmaya ikna edemedim. O gittikten sonra uzun bir süre kendimi toparlayamadım. Birgün Nicole'ün annesinden telefon geldi ve 'Nicole'ü kaybettik.' dedi. Meğer Nicole, çocukluğunda lösemi olmuş. İstanbul'da bu tekrar nüksedince bana yük olmamak için Paris'e dönme kararı almış. Nicole'ün yerini kimse dolduramadı" dedi. "Darülaceze'deki hayatın nasıl başladı" sorusuna ise "hayat" dedi ve ekledi: Bir gün Caddebostan'daki evimde koltukta bayılmışım. Allah'tan apartman görevlisi kapıyı zorla açıp, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi buradayım."