Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ilaçlarla ayakta duruyor

Korkunç saldırı, perşembe gecesi İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Polisin yürüttüğü operasyonla tetiği çeken Kadir Yasak başta olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldı. Firarilerin bulunması için çağrı yapan Ece Erken ise eşinin ölümüyle sarsıldı. En yakın arkadaşı Seren Serengil, güzel sunucunun durumunu şu sözlerle anlattı: O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor. Doktoru 'uyurken kalbi durabilir' diyerek yasakladı. O kadar kötü durumda. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor. Ece'nin bunu kolay atlatabilmesi kolay değil. Gördü izledi. Allah sabır versin.