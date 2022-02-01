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    Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ilaçlarla ayakta duruyor

    Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sarsıldı. Yakın arkadaşı Seren Serengil’in sözleri yürek yaktı: Sürekli ilaç içiyor. Doktor uyurken kalbi durabilir” diyerek yasakladı. Çok kötü durumda.

    ’Eş’siz acı

    Korkunç saldırı, perşembe gecesi İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekanında silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Polisin yürüttüğü operasyonla tetiği çeken Kadir Yasak başta olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldı. Firarilerin bulunması için çağrı yapan Ece Erken ise eşinin ölümüyle sarsıldı. En yakın arkadaşı Seren Serengil, güzel sunucunun durumunu şu sözlerle anlattı: O kadar ilaç içiyor ki kendine gelmemek için uyanmak istemiyor. Doktoru 'uyurken kalbi durabilir' diyerek yasakladı. O kadar kötü durumda. O elindeki fotoğraf hiç düşmüyor. Ece'nin bunu kolay atlatabilmesi kolay değil. Gördü izledi. Allah sabır versin.



    GÖZALTI SÜRESİ UZADI
    Korkunç cinayetle ilgili soruşturma hız kazandı. Buna göre 11 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Ancak infaz timine 4 gün daha ek gözaltı süresi verilmesi kararlaştırıldı.



    Seren Serengil, "Bu cinayetin arkasında başka şeyler var" dedi.

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    Haberler Yaşam Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ilaçlarla ayakta duruyor
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