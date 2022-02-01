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    • Yaşam
    • 02.02.2022 00:27
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    • 02.02.2022 00:27
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    Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Apart otele kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiriyormuş

    Muğla'nın Bozburun Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir ihbar üzerine apart otele operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda apart otelinde uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı.

    AA
    Muğla’da uyuşturucu operasyonu!

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde apart otelinde uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı.

    Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde E.M.A'nın apart otelinde özel düzenek kurarak yetiştirdiği uyuşturucuyu sattığı ve yer temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Otele düzenlenen operasyonda metanfetamin, 8 kök kenevir, kenevir tohumu, karışık kubar esrar, aydınlatma, ısıtma mekanizması, özel ışık sistemi, fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Apart otel sahibi E.M.D ve çalışan V.Ö. ile otelde bulunan C.E, A.E. ve S.İ. gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.D, çıkardığı mahkemece tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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