Lösemi hastası Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi! Hollanda yönetimi fişini çekmeye karar vermişti

Lösemi hastası Dilara Şahin, Hollanda'da hastanedeki tedavi sırasında komaya girdi. Bu ülkedeki doktorlar, iddiaya göre genç kızın ailesine, "Salı günü saat 16.00'da fişini çekeceğiz. Artık yapacak bir şey yok" dedi. Kızının maruz kaldığı duruma isyan eden baba Oğuz Şahin, aHaber kanalı aracılığıyla, "Kızım ölüm döşeğinde yatıyor" sözleriyle Türkiye'ye sesini duyurmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara Şahin'in Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye basıldı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla dün sabah saat 04.10'da İstanbul'a indi. Şahin, daha sonra tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Baba Oğuz Şahin, "Tek duam şuydu; Allah salı günü o acı saati bize yaşatmasın diye kaç gündür dua ediyorum. Allah'a şükürler olsun son iki gün kala duam kabul oldu. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun, Sesimizi duydu. Allah'ın izniyle ayağa kalkacak bir mucize olacak. Kendi de görecek" dedi.

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