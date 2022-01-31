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    • Yaşam
    • 01.02.2022 04:49
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    • 01.02.2022 05:00
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    Kırıkkale'de 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

    Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi zehirlendi. Zehirlenen kişilere yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar.

    DHA
    Kırıkkale’de 4’ü çocuk 9 kişi gazdan zehirlendi

    Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.



    Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çerikli Kasabası Yerlikent Mahallesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı(79), Tuğba Bağcı(31), Recep Aslan Bağcı(13), Erdem Bağcı(5), Mürsel Doğruöz(56), Çiler Doğruöz(56), Demet Demirel(32), Eymen Said Demirel(5) ve Elif Yağmur Demirel(3), gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



    HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
    Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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