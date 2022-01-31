Kırıkkale'de 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi





HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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