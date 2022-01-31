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    • Yaşam
    • 01.02.2022 00:44
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    • 01.02.2022 00:47
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    İstanbul Esenyurt’ta tekstil atölyesinde yangın!

    İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinde yangın çıktı. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan yangında iş yerindeki bazı kumaşların zarar gördüğü tespit edildi.

    İstanbul’da yangın!

    Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinde çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı tekstil üretim atölyesinin en üst katında yangın çıktı. Alevlerin çatıya sirayet etmesiyle çatıda bulunan baca da yandı.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

    Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan yangında iş yerindeki bazı kumaşların zarar gördüğü tespit edildi.

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