Kurtlara bırakılan yemekleri çakal ve kargalar yedi

Yiyecek bulamayan ve köylere inmesi amacıyla ağırlıklı olarak kurtlar için bırakılan et ve kemiklerden oluşan yarım ton yemin başına fotokapan da kuruldu.

Fotokapana görüntülerinde, et ve kemikleri yemeye gelen ve birbirleriyle mücadele deden kargalar ile çakallar yer aldı.