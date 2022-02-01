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    • Yaşam
    • 01.02.2022 14:42
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    • 01.02.2022 14:42
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    Son dakika: Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

    Son dakika haberleri... Beyoğlu’nda bulunan iki katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hatalı park nedeniyle sokağa girmekte güçlük yaşadı.

    Beyoğlu’nda korkutan yangın

    Olay saat 13.30 sıralarında Bülbül Mahallesi Küçükduvarcı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın çatı katında bulunan dairede elektrik kontağı kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi alevler içerisinde bıraktı.

    ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN İHBARIYLA OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE GELDİ
    İtfaiye ekipleri yanlış park edilmiş araçlar dolayısıyla sokak üzerinde ilerlemekte zorlandı. Yangın sokakta korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Yangına ilişkin konuşan bir vatandaş "Hafif bir dumanla başladı. Galiba elektrik kontağından çıktı. İtfaiyeye ben haber verdim. İtfaiye geldi ama bir süre suyu veremedi. Şimdi söndürüyorlar" dedi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
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