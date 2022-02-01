Kalçasına yaptırdığı botoks nedeniyle hayatını kaybetmişti! Kübra Boyraz davasında flaş rapor ortaya çıktı! Kanında yüksek dozda...

Enjeksiyon sonrası hastada hipotansif şok benzeri bir tablonun geliştiğinin ifade edildiği, şeker ve su verilerek bir müddet bekletildikten sonra evine götürüldüğü ancak götürüldükten bir süre sonra durumunun daha da kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı raporda yer aldı. Yapılan tüm girişimlere rağmen Kübra Boyraz'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu meydana geldiğinin öngörülerek kişinin tıbbi tanı ve tedavisini yapabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek merkezde tutulup daha sonra da evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Otopside kalp, akciğer ve böbreklerinde damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine bağlı görünüm izlendiği ve buna bağlı iskemi ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiğine yer verildi.