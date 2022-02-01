Kalçasına yaptırdığı botoks nedeniyle hayatını kaybetmişti! Kübra Boyraz davasında flaş rapor ortaya çıktı! Kanında yüksek dozda...

Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda otopsi sonrası yapılan patolojik incelemede kanda ve dokuda yüksek düzeyde silisyuma rastlandı. Kübra Boyraz'a yapılan müdahale sonrasında hastaneye götürülmesi gerekirken su ve şeker verilerek eve götürülmesinden dolayı organ yetmezliğinden öldüğü raporda yer aldı.
Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin olarak Adli Tıp kurumu raporu dosyası sunuldu. Adli Tıp Kurumu raporunda otopsi sonrası yapılan patolojik incelemede kanda ve dokuda yüksek düzeyde silisyum içeriğine rastlandığından dolayı enjekte edilen maddenin silikon içeren bir dolgu maddesi olduğunun kabulü gerektiği belirtildi. Silikon içeren dolgu maddelerinin enjeksiyon tarzında vücuda naklinin tıbbın genel kabul görmüş ilke ve kurallarına aykırı olduğunun bilindiği cihetle silikon uygulanmasının tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.
Enjeksiyon sonrası hastada hipotansif şok benzeri bir tablonun geliştiğinin ifade edildiği, şeker ve su verilerek bir müddet bekletildikten sonra evine götürüldüğü ancak götürüldükten bir süre sonra durumunun daha da kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı raporda yer aldı. Yapılan tüm girişimlere rağmen Kübra Boyraz'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu meydana geldiğinin öngörülerek kişinin tıbbi tanı ve tedavisini yapabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek merkezde tutulup daha sonra da evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Otopside kalp, akciğer ve böbreklerinde damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine bağlı görünüm izlendiği ve buna bağlı iskemi ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiğine yer verildi.