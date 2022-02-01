İzmir'de 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kemalpaşa ilçesindeki kaçak sigara imalathanesine, Buca'daki depoya ve Torbalı ilçesindeki araca eş zamanlı operasyon düzenledi.
Teknik ve fiziki takiple yapılan operasyonlardaki aramalarda; 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron, 5,5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton sigara filtre kağıdı
850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara imalathanesine el koyuldu.