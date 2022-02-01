İstanbul Havalimanı’nda İranlı yolcunun atletinden milyonluk kokain çıktı

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 16 Ocak'ta ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Farshıd S. isimli İranlı yolcu, havalimanı polis ekiplerinin risk analiz değerlendirmesinde riskli yolcu olarak değerlendirildi.
Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü.
Şüpheli yolcunun yapılan üst aramasında giydiği atlet içerisinde küçük gözler halindeki ceplerde zulalanmış halde 15 parça şeffaf naylona sarılı maddeler tespit edildi.
ÜZERİNDEN KOKAİN ÇIKAN YOLCU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ