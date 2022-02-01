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    • Yaşam
    • 01.02.2022 11:09
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    • 01.02.2022 11:17
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    İstanbul Havalimanı’nda İranlı yolcunun atletinden milyonluk kokain çıktı

    İstanbul Havalimanı’nda İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu polisin dikkatini çekti. Farshıd S. isimli İranlı yolcunun atleti içerisine gizlenmiş halde piyasa değeri 1 milyon TL olan 151 gram kokain ele geçirildi.

    DHA
    İranlı yolcunun atletinden milyonluk kokain çıktı

    Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 16 Ocak'ta ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Farshıd S. isimli İranlı yolcu, havalimanı polis ekiplerinin risk analiz değerlendirmesinde riskli yolcu olarak değerlendirildi.

    Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü.

    Şüpheli yolcunun yapılan üst aramasında giydiği atlet içerisinde küçük gözler halindeki ceplerde zulalanmış halde 15 parça şeffaf naylona sarılı maddeler tespit edildi.

    ÜZERİNDEN KOKAİN ÇIKAN YOLCU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yapılan incelemede yolcunun üzerinde ceplere gizlenmiş halde 151.44 gram kokain olduğu anlaşıldı.

        İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İranlı yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        1 MİLYON LİRA

        İranlı Farshıd S.'nin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.

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