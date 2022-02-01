Ordu'da korku yaratan olay! 2 ev boşaltıldı 10 ev tehlike altında! Bir mahalle kayıyor





Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay da "Evimiz, bu sene başımıza geçti. Daha böyle bir şey görmedim. Buraya dünyanın masrafını ettim ancak heyelan nedeniyle evimde hasarla oluşuyor. Her gece korkudan ağlıyorum. Camın kenarına gelip yatıyorum, sanki odun kırarmış gibi çıtır çıtır burası çatlıyor. Yardım bekliyorum. Bizim burası elimizden giderse nasıl geçineceğiz. Bizim burada bahçemiz var. Bizi oraya yerleştirsinler. Burada tek başıma yaşıyorum, korkuyla duruyorum. Daha başka çarem yok. Burada her gün göçükler oluşuyor" diye konuştu.

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