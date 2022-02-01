Ordu'da korku yaratan olay! 2 ev boşaltıldı 10 ev tehlike altında! Bir mahalle kayıyor

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlarda 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının ise tehlikeli olduğu belirtildi. Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay (60), "Evimiz, bu sene başımıza geçti. Böyle bir şey görmedim. Her gece korkudan ağlıyorum" dedi.
Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar da oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Gidecek yerleri olmadığı için hasarlı evlerinde kalmayı sürdürenler, önlem alınmasını istiyor. Heyelan sonrası AFAD ekipleri, bölgede teknik inceleme başlattı. Heyelan sahasını gözetim altında tutan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
'15 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPILIYOR'
İnkur Mahallesi muhtarı Ömer Yıldırım, "Mahallemizdeki Kabadayı Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 1,5 ay önce heyelan oldu. Bu heyelan sonucu 12 evimiz hasar gördü. Heyelan sonrası mahallemizde yapılan çalışma sonrasında 2 ev yetkililerce boşaltıldı. Diğer 10 ev ise izlenmeye alındı. Buradaki heyelandan yetkililerimizin haberi var. Gelip, kontrol ediyorlar. AFAD da gelip tutanak tuttu. Evlerini boşaltan ailelere 15 bin lira kira yardımı yapılıyor. Diğer evlerde fazla hasar olmadığı için takip ediliyor" dedi.