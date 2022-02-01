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    • Yaşam
    • 01.02.2022 10:46
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    • 01.02.2022 10:46
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    Antalya'da 6 aracın lastikleri patlatıldı

    Altı otomobile ait 12 lastiği bıçakla patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest kaldı.

    Antalya’da 6 aracın lastikleri patlatıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hükümet Caddesi ve Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 araç, 24 Ocak günü akşam saatlerinde zarar gördü. Araçların toplam 12 lastiği bıçakla patlatılırken, bazılarının kaportası çizildi.

    Olay anı ise evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından görüntüledi.

    Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat polisi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi belirledi. G.P. isimli şüpheli 2 gün sonra yakalandı.

    Şelale Polis Karakolu'na getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.
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