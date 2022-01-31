Gaziantep’te iki pitbullun minik Asiye Ateş’e saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı: Köpekler silah olarak nitelendirildi

Gaziantep'te iki "pitbull"un minik Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı: Köpekler silah olarak nitelendirildi
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Öte yandan iddianamede saldırgan köpekler silah olarak nitelendirildi.
"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME"
Tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa E. ile Mustafa Y, Süheyla K, Zeliha C. ve tutuksuz sanık Zeynep C. hakkında "olası kastla yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi tutuksuz sanık Mahmut E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SİLİNDİ
Olay günü Zeliha C'nin basketbol sahasına çıkardığı köpeklerin ağızlığı bulunmadığı ve bir süre sonra her iki köpeğin de saldırdığı Asiye'nin çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı vurgulanan iddianamede, "Sitenin kamera görüntülerine erişim yetkisinin sadece Mustafa E'de olduğu ve olaydan hemen sonra olay yerini gösteren kamera görüntülerinin uzaktan erişim yöntemiyle silindiği, söz konusu eylemin Mustafa E'nin talimatıyla gerçekleştirildiği, şüphelinin olaydan sonra sebep olduğu eylemin sonuçlarını gizleme gayreti içerisinde olduğu anlaşılmıştır." denildi.
Mustafa E. ile sekreteri olan Süheyla K'nin köpeğin bakımını üstlendiği, aşı ücretlerini ödediği ve bu yönde çok sayıda tanık beyanı bulunduğu kaydedilen iddianamede, Mustafa Y'nin ise sitede ikamet ettiği, "Asil" isimli köpeğin sahibi olduğu her ne kadar ifadesinde Zeynep C'ye sahiplendirdiğini söylese de dosyada yer alan delillerden ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.