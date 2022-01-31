Gaziantep’te iki pitbullun minik Asiye Ateş’e saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı: Köpekler silah olarak nitelendirildi

Mustafa E. ile sekreteri olan Süheyla K'nin köpeğin bakımını üstlendiği, aşı ücretlerini ödediği ve bu yönde çok sayıda tanık beyanı bulunduğu kaydedilen iddianamede, Mustafa Y'nin ise sitede ikamet ettiği, "Asil" isimli köpeğin sahibi olduğu her ne kadar ifadesinde Zeynep C'ye sahiplendirdiğini söylese de dosyada yer alan delillerden ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.