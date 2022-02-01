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    Akondroplazi tanısıyla mücadele veren Metehan Bebek Sağlık Bakanlığı’nın “Voxzogo” adlı ilaç sayesinde umudu arttı

    Metehan Bebek, Akondroplazi tanısıyla yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın yeni listeye aldığı “Voxzogo” adlı ilaç sayesinde 2.5 yaşındaki bebeğin yaşam umudu arttı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Jet karar

    İstanbul'da bebek ve çocuklarda ölüm riski doğuran Akondroplazi tanısı konulan 2,5 yaşındaki Metehan bebeğe reçete edilen ve kullanılması elzem olan "Voxzogo" isimli ilacın kullanımı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından reddedildi. Bunun üzerine Metehan bebeğin ailesi mahkemeye başvurdu. Dilekçede, ailenin her gece tetikte olup bebeğin nefes alışverişini kontrol ettiği, bu ilaçtan başka tedavi seçeneği olmayan bebeğin ölüm riski bulunduğunu ve acilen bu ilaca başlaması gerektiği belirtildi. Ankara 23. İdare Mahkemesi, durumun acil olduğuna kanaat getirip 1 hafta içinde dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı ilacı yurtdışından getirilecek ilaçlar listesine aldı. Metehan'ın ailesi şimdi çok umutlu.



    SILA'MI KURTARIN
    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında yakalandığı ortopedi rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şuanda 15 yaşında olan Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup, doktorların kızlarını tedavi etmesini istiyor. Elektrikli solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Sıla için bir hayırseverin jeneretör alması bekleniyor. Kızının bir an önce tedavisinin gerçekleşmesini istediğini söyleyen ve yaşananlara artık yüreğinin dayanmadığını ifade eden anlatan 46 yaşındaki Baba Mustafa Toptaş, "Bir çok doktor ve hastanede öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı. Ama iyi bir çocuk göğüs ve iyi bir beyin uzmanı doktorun çocuğumu tedavi etmesini istiyorum" dedi.



    KÖPEKLERLE TURNE
    Heavy metal müzik efsanesi Metallica grubu, turneye corona virüs dedektifi köpeklerle çıkacak. Grubun gitaristti Kirk Hammett, özel eğitimli Alman çoban köpeğiyle bir fotoğraf paylaştı. 10 yıldır bakteri ve virüsler üzerine eğitim alan köpekler Metallica'ya konserleri boyunca eşlik edecek. Günlüğü 5 bin dolar olan köpekler, 6 farklı virüsü tanıyabiliyor.



        MUSK TEKLİFİ YÜKSELTİYOR
        Florida Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Jack Sweeny, milyarder iş adamı Elon Musk'ın özel jetini izlemesini sağlayan bir algoritma geliştirdi. Musk da genç adama, bu uygulamayı kaldırması için 5 bin dolar teklif etti. Ancak Jack Sweeny bu teklifi beğenmedi. Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın önümüzdeki hafta yeni Sweeny'ye bir teklif sunacağı iddia edildi.



        İNGİLTERE'Yİ SARSAN RAPOR
        İngiltere'de Başbakanlık Konutu'nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Johnson'ın Sue Gray'e çok sert tepki gösterdiği iddia edildi.



        ÖLÜM GECESİ
        Kübra Ece, eski sevgilisinin 4. kattaki evinden düşerek can verdi. 5'i erkek 7 kişi, sorguya çekildi. Cinayetten şüphelenen yakınları, "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. İstanbul'da yaşayan ve katıldığı bir televizyon programındaki yarışma ile tanınan Kübra Ece'nin (30), erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile olan birliktelikleri yaklaşık bir ay önce bitti. Ece, Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Genç kız, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'daki evinde aldı. İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini 4. kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş., Mahmut Emir Ş. ve Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı. Ece'nin kıskançlık krizine girerek intihar ettiğini ileri süren şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



            BİRDEN EVDEN ÇIKTI...
            Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, "Arkadaşının doğum gününü kutladıktan sonra eve geliyor. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum birden çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyor" dedi. BULUT YAMANDAĞ



            KAR PAZARI!
            Ukrayna, Rusya ve Polonya`dan charter seferleriyle, ayrıca Latin Amerika ve Avrupa`nın farklı ülkelerinden tarifeli uçaklarla Erciyes`e kayak yapmaya gelenler büyük bir şok yaşadı. Günübirlik kayak tutkunlarının yanı sıra yarıyıl tatili fırsat bilen 85 bin kişi, Erciyes Kayak Merkezi`ni pazar alanına çevirdi.



            RİH'ANNE'
            Rapçi Asap Rocky ile aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Rihanna, hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta 5 bin sterlinlik pembe bir paltoyla dolaşırken poz verdi. Çekilen fotoğraflarda soğuk havaya rağmen montunun önünü açarak gezen Rihanna, hamile olduğunu gösterdi.



                CİNAYET ŞÜPHESİ!
                Amerika güzeli Cheslie Kryst, Manhattan'daki 60 katlı Orion Tower'ın 29. katından atlayarak intihar etti. Ancak farklı iddialar ortaya atıldı. ABD medyası, çok önemli bir işadamının oğlu ile birlikte olan 2019 güzeli Kryst'in atıldığına dair bazı ip uçlarının olduğuna dikkat çekildi. Kryst'in ölmeden önce sosyal medya hesabından "Bugün size huzur ve barış getirsin" paylaşımı yaptığı öğrenildi.



                'GÖZ'ÜNÜZ KÖR OLSUN
                Maganda saldırısında kör olan kameraman, "Nakil ile gözüm görmeye başlamıştım. Tekrar kör oldum" diyerek isyan etti. İstanbul'da maddi hasarlı kaza sonrası trafik magandaları tarafından saldırıya uğrayan kameraman Ercan Yüksel'in gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı oluştu.



                NAKİLLİ GÖZ GİTTİ
                Ailesinde genetik olarak belli süre sonra görme zorluğu yaşadıklarını, bu nedenle 5 ay önce kadavradan göz nakli olduğunu aktaran Yüksel, ameliyatın ardından görebilecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşarken saldırı şokuyla sarsıldığını söyledi. Yüksel, "Doktorum önceliğin gözümü kurtarmak olduğunu ve bunun için birkaç ameliyat daha olabileceğimi söyledi. Gözüm kurtarıldıktan sonra tekrar nakil yapılabilirmiş ama tam görmeye başlamışken ışığımı tekrar kaybettim. Mesleğime devam edip edemeyeceğim de gözümün kurtarılma bağlı" dedi. Dilan KAYA



                    KAZA DEĞİL CİNAYET
                    İstanbul Küçükçekmece'de sınav sırasında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Demirkol'un meslektaşları, kazanın olduğu yerde tören düzenledi. Kaza yerine karanfil bırakılmasının ardından açıklama yapan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa Özkaya, "Bu kaza değil bir cinayettir" dedi. Demirkol'un oğlu Berke Demirkol "Bu kazada kimin ve hangi kurumların ihmali varsa, sürücünün alkollü bir şekilde hızlı sürüşü de dahil, annemi benden alanların hepsinin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" diyerek isyan etti.



                    NEŞTER YARASI!
                    Konya'da eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü arkadaşı F.K.'nin (33) yüzünü ve omzunu neşterle kesen A.Y. (38) 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. F.K., "Bir şeyi yüzüme doğru hızla çektiğini hissettim. Yüzümden kanlar akmaya başladı. Sonra bayılmışım" diye ifade verdi. A.Y. ise "Elimdeki jileti unuttum ve bir yüzüne bir de omzuna tokat attım" diyerek kendisini savundu. 78 gün hapis yatan sanık, tahliye olunca yine tehditler yağdırdı.



                    HEMŞİRE ÖLÜME BÖYLE UÇTU
                    İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı. Savcı gözetiminde cansız manken, pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı. Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı. Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar saniye saniye yansıdı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, Köker'i aşağıya kendisinin atmadığını iddia etmişti!



                        YAŞA VEYSEL!
                        Ankara'da yaşayan Veysel Çözvelioğlu (9), Progeria yani erken yaşlanma hastalığıyla dünyaya geldi. Türkiye'de bu hastalığı taşıyan 4 kişiden biriydi. Ancak o, hiyileşme umudunu kaybetmedi. Yaşıtlarıyla birlikte karne alarak tatile girdi.



                        Anne Arife Çözvelioğlu "O mutluysa biz de mutlu oluyoruz, hastaysa biz de hasta. Veysel bize Allah'ın bir hediyesi, her zaman başımızın tacı" dedi.



                        NASA YANİ: 1 YIL, 3 GÜN
                        NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile XO-3b adı verilen bir 'Öte gezegen'e yakından bakıldı. Burada sıra dışı bir olayın keşfi yapıldı! Buna göre gezegende bir gün yaz, iki gün kış yaşandığı anlaşıldı.



                            PARTİZANCA BULUŞMA
                            FETÖ davasında tutuklanarak uzun süre hapis yatan Nazlı Ilıcak, evinde yemek verdi. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Hasan Cemal, karikatürist Salih Memecan ve Yasemin Çongar ile bir araya geldi. Fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşırken, fon müziği olarak partizan marşı "Çav Bella"yı tercih etti.



                            124 MİLYON DEVRETTİ
                            6 bilen çıkmayınca 124 milyon 228 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 190'ar bin lira, 4 bilenler bin 867'şer lira, 3 bilenler 112'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



                            226 BİN LİRA DEVRETTİ
                            10 Bilen çıkmayınca 226 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 574'er lira, 8 bilenler 237'şer lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                            İLK CEZA 9 YIL
                            İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla katlederek evi ateşe verdiği iddia edilen, Kemal Ayyıldız hakkında açılan ikinci davada karar çıktı. Hakim, eve gelen polisi yaralayan Ayyıldız hakkında 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanığın olumsuz geçmişinevurgu yapan mahkeme, cezada indirime de gitmeyerek üst sınırdan ceza verdi. Sanığın cinayet davası devam ediyor.
                            Seda Nur GÜNAYDIN

                            ALEMCİ HIRSIZ!
                            Konya'da kadın hırsız, 290 bin TL çaldı. Gece kulübünde eğlenirken yakalandı.

                            AÇ-KAPA VURGUNU
                            Kayserili tüketici adres değiştirdi. Elektrik şirketi 37 TL açma-kapama parası istedi. Mahkeme iptal etti.

                            VAKA SAYISI 93 BİN 261
                            Türkiye'de dün 435 bin 513 Covid- 19 testi yapıldı. 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 93 bin 438 oldu.

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                            Haberler Yaşam Akondroplazi tanısıyla mücadele veren Metehan Bebek Sağlık Bakanlığı’nın “Voxzogo” adlı ilaç sayesinde umudu arttı
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