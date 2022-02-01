Akondroplazi tanısıyla mücadele veren Metehan Bebek Sağlık Bakanlığı’nın “Voxzogo” adlı ilaç sayesinde umudu arttı

İstanbul'da bebek ve çocuklarda ölüm riski doğuran Akondroplazi tanısı konulan 2,5 yaşındaki Metehan bebeğe reçete edilen ve kullanılması elzem olan "Voxzogo" isimli ilacın kullanımı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından reddedildi. Bunun üzerine Metehan bebeğin ailesi mahkemeye başvurdu. Dilekçede, ailenin her gece tetikte olup bebeğin nefes alışverişini kontrol ettiği, bu ilaçtan başka tedavi seçeneği olmayan bebeğin ölüm riski bulunduğunu ve acilen bu ilaca başlaması gerektiği belirtildi. Ankara 23. İdare Mahkemesi, durumun acil olduğuna kanaat getirip 1 hafta içinde dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı ilacı yurtdışından getirilecek ilaçlar listesine aldı. Metehan'ın ailesi şimdi çok umutlu.
SILA'MI KURTARIN
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında yakalandığı ortopedi rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şuanda 15 yaşında olan Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup, doktorların kızlarını tedavi etmesini istiyor. Elektrikli solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Sıla için bir hayırseverin jeneretör alması bekleniyor. Kızının bir an önce tedavisinin gerçekleşmesini istediğini söyleyen ve yaşananlara artık yüreğinin dayanmadığını ifade eden anlatan 46 yaşındaki Baba Mustafa Toptaş, "Bir çok doktor ve hastanede öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı. Ama iyi bir çocuk göğüs ve iyi bir beyin uzmanı doktorun çocuğumu tedavi etmesini istiyorum" dedi.
KÖPEKLERLE TURNE
Heavy metal müzik efsanesi Metallica grubu, turneye corona virüs dedektifi köpeklerle çıkacak. Grubun gitaristti Kirk Hammett, özel eğitimli Alman çoban köpeğiyle bir fotoğraf paylaştı. 10 yıldır bakteri ve virüsler üzerine eğitim alan köpekler Metallica'ya konserleri boyunca eşlik edecek. Günlüğü 5 bin dolar olan köpekler, 6 farklı virüsü tanıyabiliyor.