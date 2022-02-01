Akondroplazi tanısıyla mücadele veren Metehan Bebek Sağlık Bakanlığı’nın “Voxzogo” adlı ilaç sayesinde umudu arttı





SILA'MI KURTARIN

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında yakalandığı ortopedi rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şuanda 15 yaşında olan Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup, doktorların kızlarını tedavi etmesini istiyor. Elektrikli solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Sıla için bir hayırseverin jeneretör alması bekleniyor. Kızının bir an önce tedavisinin gerçekleşmesini istediğini söyleyen ve yaşananlara artık yüreğinin dayanmadığını ifade eden anlatan 46 yaşındaki Baba Mustafa Toptaş, "Bir çok doktor ve hastanede öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı. Ama iyi bir çocuk göğüs ve iyi bir beyin uzmanı doktorun çocuğumu tedavi etmesini istiyorum" dedi.