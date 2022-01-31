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    • Yaşam
    • 01.02.2022 04:58
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    • 01.02.2022 05:07
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    TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev topuna dönüştü

    Gece 00.45 sularında TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürme tüpüyle müdahale etmesine rağmen söndüremedi. Olaya ihbar üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    DHA
    Seyir halinde alev topuna dönüştü

    TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü aracı son anda terk etti. Aracın altından alevler çıkarak ilerlediği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



    SEYİR HALİNDE ALEVLER ÇIKTI
    Yangın, saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KT 2640 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda altından alevler çıkmaya başladı.



    Durumu fark eden sürücü, otomobilin uyarı lambalarını yakarak emniyet şeridine yanaştı. Bir anda alev topuna dönen otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürücüyle müdahale etti.



        OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aracın seyir halimde altından ateşler çıkması ve emniyet şeridinde bir anda alev topuna dönmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmasını önlemek için yola dubalar koydu.

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        Haberler Yaşam TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev topuna dönüştü
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