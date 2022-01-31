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    • Yaşam
    • 01.02.2022 06:19
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    • 01.02.2022 06:19
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    İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon

    Son dakika haberi! İzmir'de, organize suç örgütünün adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

    DHA
    İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyon

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takipte olan 'S.Y.' isimli bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese baskın yaptı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrasında, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Yaşam İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon
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