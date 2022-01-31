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    • 01.02.2022 07:07
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    Samire Aydemir kimdir? Google’de Doodle olan Sabire Aydemir kaç yaşında öldü? İşte Samire Aydemir’in hayat hikayesi…

    Milyonlarca internet kullanıcısı sabah saatlerinde Google’a girdiklerinde Doodle olan Sabire Aydemir’i görünce hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Önemli kişileri ve günleri sayfasına taşıyan Google, bugün Samire Aydemir’e yer verdi. Peki Sabire Aydemir kimdir, kaç yaşında öldü, neden Doodle oldu? İşte Samire Aydemir’in hayat hikayesi, başarıları ve aldığı ödüller…

    takvim.com.tr
    Samire Aydemir kimdir?

    Samire Aydemir kimdir? Google'de Doodle olan Sabire Aydemir kaç yaşında öldü? Samire Aydemir'in hayat hikayesi nedir, neden Doodle oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Google'da 1 Şubat Doodle'ı olarak yer verilen ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Neden önemli olduğu, hangi alanda çalıştığı, hangi başarıları elde ettiği gibi detaylar araştırılmaya başlandı. İşte Sabire Aydemir hakkında merak edilenler…

    SABİRE AYDEMİR KİMDİR?

    Sabire Aydemir 1 Şubat 1910 İnebolu, Kastamonu doğumlu Türk veteriner hekimdir. "Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi" unvanını taşır.

    1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğdu. İlkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933'te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etmiştir.

    Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı.

    Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.

    İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara'da4 Temmuz 1991 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

        SABİRE AYDEMİR'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

        1984'te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

        30 Nisan 2016'da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim olmasından dolayı Uzman Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR "2016 yılı TVHB Onur Ödül" ününe layık görülmüştür.
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