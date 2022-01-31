Antalya'da kazada hayatını kaybeden gencin arkadaşının sözler yürek yaktı! "Kalk gel kardeşim gel yanımıza"

Kaza, 21 Ocak günü Gazipaşa-Alanya D 400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Ali Y. (37) yönetimindeki tır, arıza yaptığı için yolun sağ şeridinde park halinde duran, Ferdi G.'ye (29) ait otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, o esnada yoldan geçen Yasin A.'nın yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpışmıştı. Yolcu otobüsüne çarpmasıyla duran otomobil içerisinde bulunan Ferdi G. ve yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Bayram Ali Gözüküçük ağır yaralanmıştı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ferdi G. ve Bayram Ali Gözüküçük hastaneye kaldırıldı.