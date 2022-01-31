Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.01.2022 23:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 00:04
    ABONE OL

    Antalya'da kazada hayatını kaybeden gencin arkadaşının sözler yürek yaktı! "Kalk gel kardeşim gel yanımıza"

    Antalya'da 10 gün önce bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan 18 yaşındaki Bayram Ali Gözüküçük hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz çocuğun arkadaşı yürekleri yaktı.

    Hayatını kaybeden gencin arkadaşı yürekleri yaktı

    Kaza, 21 Ocak günü Gazipaşa-Alanya D 400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Ali Y. (37) yönetimindeki tır, arıza yaptığı için yolun sağ şeridinde park halinde duran, Ferdi G.'ye (29) ait otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, o esnada yoldan geçen Yasin A.'nın yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpışmıştı. Yolcu otobüsüne çarpmasıyla duran otomobil içerisinde bulunan Ferdi G. ve yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Bayram Ali Gözüküçük ağır yaralanmıştı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ferdi G. ve Bayram Ali Gözüküçük hastaneye kaldırıldı.

        10 GÜNLÜK SAVAŞI KAYBETTİ
        Hastaneye kaldırılan Bayram Ali Gözüküçük'ün sağlık durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma alındı. 18 yaşındaki talihsiz gencin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken acı haber geldi. Gözüküçük, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        "KALK GEL KARDEŞİM GEL YANIMIZA"
        18 yaşındaki genç için bir arkadaşı, tedavi süreci devam ederken yürekleri burkan paylaşım yapmıştı. Yürekleri dağlayan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kardeşim sen güçlü adamsın. Kalk gel kardeşim. Gel yanımıza."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Cani Yunan ve Frontex hesap vermeli!
        Haberler Yaşam Antalya'da kazada hayatını kaybeden gencin arkadaşının sözler yürek yaktı! "Kalk gel kardeşim gel yanımıza"
            SON DAKİKA