Antalya'da kazada hayatını kaybeden gencin arkadaşının sözler yürek yaktı! "Kalk gel kardeşim gel yanımıza"

10 GÜNLÜK SAVAŞI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Bayram Ali Gözüküçük'ün sağlık durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma alındı. 18 yaşındaki talihsiz gencin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken acı haber geldi. Gözüküçük, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

"KALK GEL KARDEŞİM GEL YANIMIZA"

18 yaşındaki genç için bir arkadaşı, tedavi süreci devam ederken yürekleri burkan paylaşım yapmıştı. Yürekleri dağlayan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kardeşim sen güçlü adamsın. Kalk gel kardeşim. Gel yanımıza."