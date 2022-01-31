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    • Yaşam
    • 31.01.2022 08:37
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    • 31.01.2022 08:37
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    Aydın'da feci kaza: 2 ağır yaralı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

    Aydın’da feci kaza: 2 ağır yaralı

    Kaza, Aydın-Denizli Karayolu 5 Eylül Kavşağı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametine doğru seyir halindeki Mesut K. idaresindeki 35 EN 5351 plakalı TIR, 5 Eylül Caddesi'nden karayoluna çıkan Yasemin Yapar (45) yönetimindeki 09 RY 383 plakalı otomobile çarptı.



    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Yapar ile yolcu konumunda bulunan Erhan Yapar(40) ağır yaralandı.



    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, TIR sürücüsü Mesut K.'nın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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