Aydın’da feci kaza: 2 ağır yaralı





Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Yapar ile yolcu konumunda bulunan Erhan Yapar(40) ağır yaralandı.





Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, TIR sürücüsü Mesut K.'nın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.