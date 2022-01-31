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    • 01.02.2022 08:15
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    Regaib kandili hangi tarihte idrak edilecek? Regaib kandili ne zaman 2022? Regaib kandilinde yapılması gereken ibadetler...

    Regaib kandili ne zaman 2022? Regaib kandili hangi tarihte idrak edilecek? Regaib kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar 2022 yılının ilk ayı yaşanırken Diyanet takvimini merak etmeye ve dini günler tarihlerini araştırmaya başladı.İşte Regaip kandili ile ilgili bilgiler...

    takvim.com.tr
    Regaib kandili hangi tarihte idrak edilecek?

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde kandil günlerinin 2022 tarihlerini araştırmaya başladı. İlk idrak edilen Regaib kandili ne zaman 2022? Regaib kandili hangi tarihte idrak edilecek? İslamiyet'te büyük önemi bulunan bu özel günlerin yapılacak ibadetlerle, okunacak dualarla geçirilmesi oldukça faziletlidir. Yılın ilk kandili Regaib kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? İşte tüm illerden vatandaşların merak ettiği bilgiler…

    REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022 DİYANET?

    Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.

    REGAİP KANDİLİ NEDİR?

    Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

    Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

        REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

        Gündüzünde oruç tutmak

        Kaza namazı ve nafile namazı kılmak

        Kur'an-ı Kerim'i okumak

        Tevbe istiğfar etmek

        Dua etmek

        Salavat getirmek

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI

        Regaip Kandili'nde teheccüd namazı kılınması gerektiği söylenir. Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)
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        Haberler Güncel Regaib kandili hangi tarihte idrak edilecek? Regaib kandili ne zaman 2022? Regaib kandilinde yapılması gereken ibadetler...
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