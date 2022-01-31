Ankara'da tefecilere "Kanca" operasyonu! Yüksek faizle mağdurların bütün mal varlığına el koyuyorlardı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; tefecilik yapan suç örgütüne yönelik 9 adrese eş zamanlı ''Kanca'' operasyonuda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sabah'ın haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele polisinin titizlikle yürüttüğü soruşmanın detaylarına ulaşıldı. Örgütün 145 kişiyi mağdur ederken tehdit ve baskıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Ödeme yapmayan mağdurların işyeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip mağdurları alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Örgüt liderinin Covid pozitif olduğu dönemde bile evinin önüne getirdikleri mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği belirlendi.
İŞ ÖĞRENSİN DİYE MAĞDURLARIN EVİNE TEHTİDE GÖTÜRMÜŞLER
Mağdurların ev ve işyerlerine tehdit amaçlı giderken küçük kardeşlerini de göndererek ''İşi öğrensin, heryere götürün'' dedikleri ve örgüte aileden eleman yetiştirdikleri ortaya çıktı. Mağdurların sağlık sorunları gibi sebeplerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerini tespit ettikleri, tehdit ve baskıyla tahsilatı mağdurun yakınlarından yaptıkları tespit edildi.
MAĞDURLARI İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER