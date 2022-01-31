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    • Yaşam
    • 31.01.2022 08:41
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    • 31.01.2022 08:45
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    Ankara'da tefecilere "Kanca" operasyonu! Yüksek faizle mağdurların bütün mal varlığına el koyuyorlardı...

    Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 145 kişiyi mağdur ederek 5 milyon haksız kazanç elde eden tefecilere “Kanca” attı. Tefecilerin mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edilirken Covid pozitif olan örgüt lideri evinin önüne getirdiği mağduru pencereden çıkarak tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca mağdurların ev ve işyerlerine tehdit amaçlı giderken küçük kardeşlerini de göndererek ''İşi öğrensin, heryere götürün'' dedikleri ve örgüte aileden eleman yetiştirdikleri belirlendi. Mağdurların polise şikayetçi olması durumunda ise tehdit ve baskıyla şikayetlerinden vazgeçirdikleri; bazı mağdurların intiharın eşiğine geldiği öğrenildi.

    Ankara’da tefecilere Kanca operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; tefecilik yapan suç örgütüne yönelik 9 adrese eş zamanlı ''Kanca'' operasyonuda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Sabah'ın haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele polisinin titizlikle yürüttüğü soruşmanın detaylarına ulaşıldı. Örgütün 145 kişiyi mağdur ederken tehdit ve baskıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Ödeme yapmayan mağdurların işyeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip mağdurları alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Örgüt liderinin Covid pozitif olduğu dönemde bile evinin önüne getirdikleri mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği belirlendi.

    İŞ ÖĞRENSİN DİYE MAĞDURLARIN EVİNE TEHTİDE GÖTÜRMÜŞLER

    Mağdurların ev ve işyerlerine tehdit amaçlı giderken küçük kardeşlerini de göndererek ''İşi öğrensin, heryere götürün'' dedikleri ve örgüte aileden eleman yetiştirdikleri ortaya çıktı. Mağdurların sağlık sorunları gibi sebeplerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerini tespit ettikleri, tehdit ve baskıyla tahsilatı mağdurun yakınlarından yaptıkları tespit edildi.

    MAĞDURLARI İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER

        Örgütün yöntem olarak ''İçten kesmeli'' olarak adlandırdıkları yöntemi kullandıkları, verdikleri paranın içerisinden yüzde 20 oranda kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen ödenen parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araba ve işyerlerini sattırarak ödettikleri belirlendi. Mağdurların polise şikayetçi olması durumunda ise tehdit ve baskıyla şikayetlerinden vazgeçirdikleri; bazı mağdurların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

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        Haberler Yaşam Ankara'da tefecilere "Kanca" operasyonu! Yüksek faizle mağdurların bütün mal varlığına el koyuyorlardı...
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