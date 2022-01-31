Ankara'da tefecilere "Kanca" operasyonu! Yüksek faizle mağdurların bütün mal varlığına el koyuyorlardı...

Sabah'ın haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele polisinin titizlikle yürüttüğü soruşmanın detaylarına ulaşıldı. Örgütün 145 kişiyi mağdur ederken tehdit ve baskıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Ödeme yapmayan mağdurların işyeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip mağdurları alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Örgüt liderinin Covid pozitif olduğu dönemde bile evinin önüne getirdikleri mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği belirlendi.

İŞ ÖĞRENSİN DİYE MAĞDURLARIN EVİNE TEHTİDE GÖTÜRMÜŞLER