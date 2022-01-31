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    • Yaşam
    • 31.01.2022 16:30
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    • 31.01.2022 16:31
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    50 yıllık evli çift 5 saat arayla hayatını kaybetti

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Çetin Tuncel (76) yaşamını kaybederken, 1,5 saat sonra kalp krizi geçiren eşi Fatma Tuncel (72) de 5 saat sonra hayatını kaybetti. 50 yıllık evli çift, yan yana toprağa verildi.

    DHA
    50 yıllık çift 5 saat arayla öldü

    Kilimli'ye bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan emekli maden işçisi Çetin Tuncel, önceki gün mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Aile, Çetin Tuncel'in cenaze hazırlıklarını yaparken ölümünden 1,5 saat sonra eşi Fatma Tuncel kalp krizi geçirdi.

    5 SAAT SONRA EŞİ DE ÖLDÜ
    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Tuncel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fatma Tuncel eşinin ölümünden yaklaşık 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

    AYNI GÜN TOPRAĞA VERİLDİLER
    Aile, saatler içinde aldıkları iki acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 6 çocukları bulunan Çetin-Fatma Tuncel çifti, Çatalağzı Merkez Camii'nde dün kılınan cenaze namazı sonrası Çatalağzı Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Oğulları Metin Tuncel, babasının hastalığı nedeniyle sağlık durumunun kötü olduğunu ancak annesinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyleyerek, çok üzgün olduklarını ifade etti.

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    Haberler Yaşam 50 yıllık evli çift 5 saat arayla hayatını kaybetti
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