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    • Yaşam
    • 31.01.2022 15:58
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    • 31.01.2022 15:58
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    Son dakika: Sahte içki İstanbul'da yine can aldı!

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahte içki kullandığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polisin sahte içkinin nereden veya kimden alındığını araştırdığı öğrenildi.

    Sahte içki yine can aldı!

    Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Suriye uyruklu Selam Ş, erken saatlerde rahatsızlanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gitti.

    Zehirlendiği tespit edilerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selam Ş'nin müdahalelere rağmen burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Selam Ş'nin bir önceki gece sahte içki içtiği, zehirlenmenin de bundan kaynaklandığı tespit edildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatan polisin sahte içkinin nereden veya kimden alındığını araştırdığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Sahte içki İstanbul'da yine can aldı!
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